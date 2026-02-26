Ravenna, rapina a mano armata in sala scommesse e in farmacia: due arresti VIDEO

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 febbraio i Carabinieri del Nucleo Investigativo, coadiuvati da quelli dei Nuclei Operativi di Ravenna e Cervia Milano Marittima e della Stazione CC di Alfonsine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna, nei confronti di due uomini, un 27enne italiano un 34enne straniero, entrambi residenti in provincia, ritenuti responsabili di due rapine avvenute nel corso del mese di febbraio.
Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine a due distinte rapine a mano armata.