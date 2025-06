Ravenna, ragazza aggredita a Marina con una catena. Arrestato e rilasciato

RAVENNA - Violenta aggressione nella notte tra venerdì e sabato a Marina di Ravenna, durante la prima serata della Notte Rosa. Un 30enne di origine egiziana è stato arrestato dopo aver rubato due telefoni cellulari e aggredito una ragazza minorenne che cercava di recuperare il suo smartphone. L’uomo avrebbe colpito la giovane con una catena al collo, facendola cadere a terra. La ragazza è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con lesioni guaribili in 20 giorni. Il fatto è avvenuto intorno alle 4 in via Mameli, nei pressi di una discoteca. All’arrivo della polizia, il ladro era già stato circondato da un gruppo di persone. Arrestato, è poi stato rilasciato per questioni procedurali legate all’assenza di flagranza di reato.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola oggi