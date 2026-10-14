Ravenna, raffica di 14 incidenti in 24 ore: caccia ai pirati della strada e un denunciato per alcol

Ventiquattro ore di intenso lavoro per la Polizia locale di Ravenna, chiamata a intervenire su ben quattordici incidenti stradali a cavallo tra la mattinata di ieri e quella di oggi. La scia di interventi si è aperta alle prime luci di martedì in via Dismano, all’intersezione con via Fosso Ghiaia, per uno scontro che ha causato alcuni feriti in codice giallo. Da lì in avanti gli agenti non hanno avuto sosta: dall’impatto tra auto e bici in via Canale Molinetto fino all’investimento di un pedone all’incrocio tra via Nicolodi e via Gulli, passando per un ulteriore scontro tra auto e moto in via Dismano e le cadute da solo che hanno coinvolto due ciclisti anziani.

Il quadro si è complicato nel pomeriggio e durante la mattinata odierna con altri otto sinistri, tra cui spiccano due episodi con pirati della strada. In via Fiume Montone Abbandonato un’automobilista si è dato alla fuga dopo essersi scontrato con uno scooterista, finito poi all’ospedale. A Mezzano, invece, un 49enne ravennate ha urtato una macchina in sosta ed è scappato verso casa: rintracciato poco dopo dagli agenti grazie alle segnalazioni dei testimoni, l’uomo è stato sottoposto all’etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolico oltre tre volte superiore al limite di legge, con conseguente denuncia a piede libero e sanzioni. Altri scontri minori si sono verificati tra via Romea, viale Alberti, la rotonda Montecarlo, via Lercaro, via Allende e Fornace Zarattini. Per gestire contemporaneamente tutti gli episodi e velocizzare i rilievi, il Comando si è avvalso di uno strumento laser fotogrammetrico di ultima generazione che permette una ricostruzione tridimensionale ad altissima precisione dei teatri d’incidente.