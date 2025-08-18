Ravenna, raccolta di materiale scolastico per famiglie bisognose: ecco come donare

La raccolta fondi 2025 parte proprio in questi giorni. La Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, intestato alla Consulta del Volontariato comune di Ravenna ODV (IT36 N08542 1310400 00001 00917) con la causale “progetto tutti i bambini vanno a scuola”. Ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 117/17), c’è la possibilità di detrarre o dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte della cifra donata tramite bonifico. Nel mese di settembre (sabato 6 e sabato 13 settembre) saranno effettuate le raccolte di materiale presso i punti vendita della città e delle località del forese. All’esterno dei supermercati aderenti all’iniziativa saranno presenti i volontari delle associazioni, che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria.