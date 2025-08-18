Ravenna, raccolta di materiale scolastico per famiglie bisognose: ecco come donare

A Ravenna torna l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”, giunta alla 13esima edizione e promossa dalla Consulta del volontariato comune di Ravenna ODV con il coordinamento dell’assessorato alle Politiche per la Salute, Politiche Sociali, Associazionismo, Volontariato, Terzo settore, Politiche per le Famiglie, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. Tante sono le associazioni che ogni anno partecipano al progetto: Arci Associazione genitori, Auser Volontariato Ravenna ODV, Avvocato di strada, La Casa delle donne, Centro d’ Ascolto Caritas, Comitato Cittadino Antidroga, Croce Rossa Italiana, R.C. Mistral, quattro Lions Club Ravenna - Distretto 108A, CittAttiva, Associazione Dalla parte dei Minori, Associazione Sportiva Pietro Pezzi, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, Banca del Tempo “Ogni ora più vicini” APS, Linea Rosa. “Si tratta di un’iniziativa a cui, come Amministrazione, teniamo molto – afferma il sindaco Alessandro Barattoni - perché davvero rappresenta un atto concreto nei confronti di alunni e alunne che avranno così la possibilità di acquisire materiali idonei al proprio percorso scolastico, al pari di coetanei e coetanee. Sappiamo bene quanto, da piccoli, il sentimento di integrazione possa passare anche dall’avere o meno una matita colorata o un astuccio come quelli dei propri compagni. Grazie fin d’ora per quello che riuscirete a fare e per la disponibilità a migliorare la vita della nostra comunità”.

Come donare

La raccolta fondi 2025 parte proprio in questi giorni. La Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV mette a disposizione il proprio conto corrente, creando un centro di costo specifico per chiunque volesse contribuire con donazioni in denaro tramite bonifico bancario sul c/c della Banca BCC ravennate, forlivese e imolese di viale Berlinguer n. 12 di Ravenna, intestato alla Consulta del Volontariato comune di Ravenna ODV (IT36 N08542 1310400 00001 00917) con la causale “progetto tutti i bambini vanno a scuola”. Ai sensi dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore (Decreto legislativo 117/17), c’è la possibilità di detrarre o dedurre dalla dichiarazione dei redditi parte della cifra donata tramite bonifico. Nel mese di settembre (sabato 6 e sabato 13 settembre) saranno effettuate le raccolte di materiale presso i punti vendita della città e delle località del forese. All’esterno dei supermercati aderenti all’iniziativa saranno presenti i volontari delle associazioni, che inviteranno i clienti ad acquistare e a donare articoli di cancelleria.

Cosa donare