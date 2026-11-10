Ravenna, raccolta di fondi per le cure di un papà negli Usa

RAVENNA. Una raccolta fondi per David, un papà che lotta da quattro anni contro un tumore raro e aggressivo, è partita nei giorni scorsi da Ravenna. Dopo interventi e radioterapie, il cancro si è sempre ripresentato ma adesso è emersa una speranza negli Stati Uniti. «Per curarmi - scrive il 43enne su GoFundMe - dovrò affrontare lunghi soggiorni in America e, successivamente, tornarci ogni mese. Nessuna assicurazione sanitaria però ha accettato di coprirmi...A Spokane, nello Stato di Washington ho la possibilità di partecipare a uno studio clinico di fase 2 con EMI-LE, un farmaco sperimentale studiato anche per le forme aggressive del mio tumore, il carcinoma adenoido-cistico».

«Questa nuova terapia», spiega Davide, «rappresenta per me una concreta speranza di far regredire il tumore, ridurre le metastasi e riprendere il controllo della malattia... All’inizio dovrò restarci a lungo, per visite, esami e monitoraggi ravvicinati. Successivamente dovrò tornare regolarmente a Spokane, indicativamente ogni mese, finché il trattamento funzionerà e potrò continuarlo».

Voli intercontinentali, soggiorni, trasporti, farmaci e spese mediche: un peso economico enorme. «Ma la preoccupazione più grande», spiega Davide, «riguarda le emergenze sanitarie. Negli Stati Uniti, senza una copertura assicurativa, un accesso al pronto soccorso o un ricovero non coperto dallo studio clinico può costare decine di migliaia di dollari... Voglio esserci quando i miei figli avranno bisogno di me. Ascoltare i loro racconti. Abbracciarli quando sono tristi. Ridere con loro per qualcosa di stupido. Continuare a essere un marito. Un papà. Una presenza nella loro vita».

La campagna questa mattina ha già raggiunto i 21mila euro su 50mila ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/its-not-over-yet-47g8d