Ravenna, raccolta di firme per far aprire un negozio Decathlon

RAVENNA. Un gruppo di amanti dello sport ha lanciato una petizione per chiedere l’apertura di un negozio Decathlon a Ravenna. «Ravenna», scrivono i promotori, «è città di mare, con grandi comunità di coloro che praticano sport acquatici. Vela, surf, kitesurf, sup, windsurf, wingsurf, e tutti gli sport di mare sono fortemente radicati nella cultura di Ravenna e della Romagna. Ravenna è una città di pianura, con grandi parchi e spazi verdi. Per questo motivo ci sono grandi gruppi di sport come corsa, bicicletta e allenamenti a corpo libero. Ravenna è intimamente collegata con l’appennino, con grandi comunità di sciatori e snowboarder. A Ravenna c’è la parete di arrampicata più alta d’Italia (Ravenna Gravity Fighters), a testimonianza della quantità di appassionati di queste discipline sportive. Ravenna è anche una città universitaria, il che significa che vi è una popolazione di studenti alla ricerca di attrezzature per mantenere uno stile di vita attivo».

«Attualmente», aggiungono, «il panorama della grande distribuzione sportiva a Ravenna presenta delle opportunità: manca un player di grandi dimensioni come Decathlon. Sono presenti alcuni negozi specializzati e catene di abbigliamento sportivo, ma non sono in grado di offrire un assortimento così vasto e competitivo come quello di Decathlon. L’apertura di un nuovo store andrebbe a colmare questo vuoto di mercato, intercettando una clientela che oggi è costretta a rivolgersi altrove».