Ravenna, raccoglie alimentari e alcolici per centinaia di euro e prova a scappare senza pagare: 42enne denunciata

Nel pomeriggio di martedì 10 novembre, i Carabinieri di Ravenna sono intervenuti presso un supermercato a seguito della richiesta da parte del titolare dell’attività. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che una donna di 42 anni si era impossessata di vari prodotti alimentari ed alcolici per un valore di qualche centinaia di euro, nascondendoli nel proprio zaino e superando le casse senza effettuare il pagamento. La donna, poi denunciata, è stata prontamente bloccata dal personale addetto e la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto.