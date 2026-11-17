Sabato sera, in particolare, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì hanno denunciato un camionista 57enne veneto: l’uomo aveva animatamente discusso con un altro camionista straniero 39enne per questioni di parcheggio dei loro mezzi all’interno dell’area di servizio Santerno Sud dell’autostrada A14, nel territorio di Ravenna, tenendo con sé per tutto il tempo una sbarra di ferro con la parte finale allargata. Il 57enne ha consegnato spontaneamente ai poliziotti intervenuti la spranga, lunga quasi mezzo metro e con una parte terminale allargata grande 10 centimetri.

L’oggetto è stato sequestrato e per il camionista è scattata la denuncia a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.