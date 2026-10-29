Ravenna, quasi 2.400 studenti vedranno il film su Giulia Cecchettin

Saranno 2.336 gli studenti delle superiori di Ravenna che assisteranno, in novembre al Cinema Mariani, alla proiezione di “Se domani non torno”, il film che racconta la storia di Giulia Cecchettin, uccisa nel novembre 2023. L’iniziativa è promossa dall’Unità Politiche per l’immigrazione e la cittadinanza del Comune nell’ambito del Piano locale contro le discriminazioni. Le proiezioni, gratuite e riservate alle scuole, partono il 3 novembre, in anteprima nazionale (l’uscita del film nelle sale è l’11 novembre), per poi replicare dall’11 al 25 novembre. Il calendario si apre proprio nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Giulia e si chiude con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli assessorati alla Multiculturalità e alle Politiche di genere hanno voluto portare la vicenda nelle scuole attraverso il cinema, come occasione di riflessione e confronto e come segno di un impegno concreto per la tutela dei diritti e della persona.

“La storia di Giulia ci ha mostrato che la violenza contro le donne non nasce all’improvviso, ma cresce dentro relazioni in cui il controllo e il possesso vengono scambiati per amore. Condividerla con ragazze e ragazzi può dare loro gli strumenti per riconoscere questi segnali, in se stessi e negli altri - dice Fabio Sbaraglia, assessore alla Multiculturalità - il 25 novembre non può essere soltanto una data da ricordare, deve diventare un impegno che si rinnova ogni giorno, a partire dall’educazione”, rimarca. Con il Piano locale “lavoriamo perché il rispetto della persona diventi un valore condiviso. Farlo con i più giovani, attraverso una storia che li riguarda così da vicino, è il modo più efficace”. Dal 2023 al 2025 oltre 5.200 ragazzi hanno partecipato alle proiezioni di film e documentari su temi sociali e interculturali promosse dall’U.O. Politiche per l’immigrazione e la cittadinanza.