Ravenna, punto anagrafe di piazza del Popolo anche il sabato mattina

RAVENNA. I servizi pubblici sono uno dei modi per rendere il centro storico “accessibile e frequentato”. Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni annuncia l’ampliamento d’orario da sabato 19 settembre per il Punto anagrafe di piazza del Popolo. L’ufficio sarà dunque aperto anche il sabato mattina, dalle 8 alle 13. Orario esteso anche per il punto di lettura dei quotidiani collegato all’ex edicola di piazza del Popolo gestito dall’Istituzione Biblioteca Classense. «Visto il grande riscontro ottenuto fin dall’apertura dal nuovo punto anagrafe- commenta il primo cittadino Alessandro Barattoni- ci tenevamo a fornire un percorso completo che riportasse i servizi di prossimità nel cuore della città».

Il sabato mattina in piazza è sempre stato storicamente, aggiunge, “il momento dell’incontro” e in questi mesi l’ufficio ha sempre riempito le prenotazioni, con gli utenti che hanno dimostrato di apprezzare «una scelta che rafforza ulteriormente l’offerta del servizio pubblico a servizio dei cittadini». Anche al sabato, l’ufficio svolgerà tutti i servizi normalmente erogati dall’anagrafe: Carta di identità elettronica; certificati anagrafici come stato di famiglia e certificati di residenza; certificati di stato civile ed estratti; autenticazioni di firme, copie e foto; autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; rilascio dello Spid. Per le Cie occorre prendere appuntamento, mentre tutti gli altri servizi sono erogati in libero accesso. Fornirà anche informazioni e raccoglierà segnalazioni. L’ufficio è inoltre sede del punto di facilitazione digitale, il lunedì dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 14 alle 17.