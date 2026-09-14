Ravenna, Punta Marina più sicura e accogliente: in autunno 2027 via ai lavori

Rendere il centro della località “più accessibile, sicuro e qualificato”, rafforzando il collegamento tra il tessuto urbano e il mare e migliorando la qualità degli spazi pubblici a beneficio di residenti, attività economiche e turisti. Entra nel concreto l’intervento di riqualificazione di viale dei Navigatori a Punta Marina a Ravenna da 4,6 milioni di euro, finanziati da Snam nell’ambito della realizzazione del rigassificatore offshore. La giunta comunale approva infatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera che punta a ripensare la qualità urbana della principale direttrice del centro di Punta Marina, facendone uno spazio pubblico più orientato alla mobilità sostenibile, per elevare la qualità urbana e l’attrattività turistica del litorale ravennate, coniugando le esigenze della vita quotidiana dei residenti con i flussi di visitatori della stagione estiva. L’intervento, precisa il sindaco Alessandro Barattoni, “si inserisce in una strategia complessiva di valorizzazione del lido”. La progettazione mira a migliorare i percorsi pedonali e ciclabili, aumentare il verde, valorizzare piazza Saffi e rendere più funzionale l’organizzazione complessiva del viale. E la scelta progettuale, ricorda, “nasce anche dal confronto avuto con i cittadini e con il territorio”. Più nel dettaglio, la viabilità di viale dei Navigatori, da via della Prora alla rotonda dell’Acqua Marina, si prevede per le sole auto, durante la stagione estiva, il senso unico con direzione verso il mare; mentre gli autobus potranno muoversi in entrambi i sensi di marcia. Nella stagione invernale il tratto di strada sarà a doppio senso per tutti.

Viale dei Navigatori diventerà uno spazio maggiormente orientato ai pedoni e ai ciclisti, rendendo il passeggio più sicuro, piacevole e fruibile in ogni periodo dell’anno. La riqualificazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, con l’utilizzo del porfido, contribuirà a migliorare la qualità estetica e a favorire una maggiore moderazione della velocità. Piazza Saffi sarà riprogettata come naturale punto d’approdo a mare e snodo di connessione tra l’abitato, gli stabilimenti balneari e le attività commerciali; nella vicina rotonda Acqua Marina è previsto un nuovo assetto dello spazio, del verde e dell’illuminazione, con la rimozione della torre faro esistente. Verranno ampliate le aiuole e piantati nuovi 47 alberi, senza abbatterne esistenti se non necessario: le superfici verdi passeranno dagli attuali 700 metri quadrati a circa 2.500. e ci sarà anche una nuova illuminazione su piazza Saffi e a supporto al mercato estivo. Entro l’anno si concluderà la fase di progettazione esecutiva per far partire i lavori nell’autunno del 2027, dopo la prossima stagione estiva.