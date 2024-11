Ravenna. Pulizia spiagge d’inverno, due appuntamenti

La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” organizza due appuntamenti dedicati alla pulizia delle spiagge, nell’ambito dell’iniziativa “Pulizie spiaggia d’inverno”, con il sostegno dei Carabinieri Forestali Biodiversità e in collaborazione con Hera e il progetto “Archeoplastica”.

Appuntamenti

Domenica 24 novembre:

Luogo: Riserva Naturale di Foce Bevano, Lido di Classe.

Ritrovo: Parcheggio del Bagno Go Go (via Bering 105, Lido di Classe).

Orario: 9:30 - 12:30.

Domenica 1 dicembre:

Luogo: Lido di Dante.

Ritrovo: Sbarra d’accesso alla pineta Ramazzotti (zona Camping Ramazzotti, in fondo a viale Paolo e Francesca).

Orario: 9:30 - 12:30.

Dettagli dell’attività

Materiali richiesti: Porta con te guanti e, se possibile, una pinza per raccogliere i rifiuti. Sacchi saranno forniti dall’organizzazione.

Consigli: Indossa abiti caldi e adeguati al clima invernale.

Obiettivo:

Rimuovere i materiali spiaggiati, numerosi dopo le recenti alluvioni.

Sensibilizzare sulla corretta programmazione delle pulizie in aree naturali, lontano dai periodi di nidificazione dell’avifauna (marzo-agosto).

Osservare le zone interdette della Foce Bevano e riflettere sull’impatto dell’erosione e della subsidenza sulle coste.

L’evento vede anche la partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) di Faenza e sarà un’opportunità per contribuire attivamente alla tutela ambientale.

Contatti

Telefono: 334 9470326.

Email: fratinoravenna@gmail.com.