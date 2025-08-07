Ravenna, pugni e schiaffi alla compagna: arriva la Polizia e lo arresta

Ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un uomo, per il reato di maltrattamenti, in seguito ad una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, in cui alcuni cittadini, sentendo delle grida d’aiuto provenienti da un edificio, richiedevano l’intervento della Polizia.

Giunti sul posto, gli agenti rintracciavano un uomo all’esterno dell’abitazione, che alla loro vista ammetteva di aver avuto un litigio con la compagna. Entrati nell’appartamento, gli operatori trovavano la donna in evidente stato di agitazione, con lesioni compatibili con un’aggressione fisica, e, al contempo, l’abitazione presentava segni evidenti di una colluttazione, con oggetti danneggiati e mobilio spostato. Secondo quanto accertato, in seguito alla lite avuta con il compagno, l’uomo avrebbe iniziato a colpirla con schiaffi e pugni mettendogli le mani al collo, per poi allontanarsi dall’abitazione. La donna, trasportata al pronto soccorso, è stata messa in contatto con i centri antiviolenza. L’uomo, alla luce della gravità dei fatti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.