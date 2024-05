Ravenna, pubblicizza dieta online. Sito chiuso, 55enne a processo

Promuoveva online percorsi nutrizionali e ricette, proponendo una formula dal nome allettante: “La dieta dei 10 giorni”. Eppure, al di là delle doti culinarie e pubblicitarie, non aveva alcuna abilitazione né formazione da dietista, medico nutrizionista, né da biologo. Ed è stato proprio l’Ordine nazionale dei biologi a incappare nel sito internet di una ravennate oggi 55enne, laureata in farmacia e compagna di un dirigente dell’azienda sanitaria locale; dopo aver firmato un esposto indirizzato alla Procura di Ravenna l’ha fatta finire a processo per esercizio abusivo della professione.

E’ del maggio del 2021 la perquisizione dei Nas a casa della donna, in seguito al quale l’imputata decise di chiudere la vetrina online. Quello spazio era tuttavia aperto ormai da oltre un anno. E lì, per avere la formula della fantomatica dieta lampo, i clienti avrebbero dovuto pagare 400 euro, potendo così beneficiare di consulenze telefoniche e incontri faccia a faccia.

Durante il sopralluogo dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni, la donna aveva consegnato tutto, computer, fatture e materiale fiscale, ieri riepilogato in aula davanti al giudice Tommaso Paone e al vice procuratore onorario Marianna Piccoli. E fra quel materiale era emerso il giro di presunti clienti, sparsi in tutto il Ravennate e dislocati anche a Torino. Il tutto si è tradotto nel capo d’accusa, contestando alla donna il reato di esercizio abusivo della professione di medico biologo. Circostanza dovuta al fatto che nell’ordinamento tutelato dalla legge del 1967 si indica tra gli ambiti di interesse della categoria anche la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo.

