Ravenna, prove di carico su tutte le travi del nuovo Palazzetto delle arti e dello sport

Il Comune di Ravenna ha affidato l’incarico per la realizzazione delle prove di carico sulle travi della copertura del Palazzetto delle arti e dello sport. “Le prove - riferisce il Comune in una nota - saranno eseguite dall’impresa 4 Emme Service spa di Bolzano. Si prevede di dare avvio alle prove entro il mese di giugno e di terminarle entro agosto”.

Le prove di carico sulle travi del Palazzetto erano cominciate a fine luglio 2025. Una prima prova su una delle otto travi aveva dato esito negativo. La direzione lavori, che compete all’Amministrazione comunale, aveva poi programmato una seconda prova su una seconda trave, nonostante non ci sia in merito alcun obbligo di legge, valutando che, in particolare per un’opera pubblica di questo tipo, che fungerà anche da hub di protezione civile, dovesse essere il più possibile perseguito il principio di massima attenzione. La seconda prova, eseguita il 4 agosto 2025, come noto aveva dato esito negativo. Ora le prove di carico saranno eseguite su tutte le travi.

Come era già stato dichiarato, tutti i costi determinati dall’esito negativo della prova di carico del 4 agosto 2025 sono stati e saranno addebitati all’appaltatore.