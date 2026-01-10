Ravenna, protesta per la stangata per i residenti delle Ztl, ma a Cesena da tempo si paga molto di più

Una stangata. È questa la prima impressione che hanno avuto molti residenti del centro di Ravenna, osservando il nuovo piano sosta nelle zone a traffico limitato reso noto la settimana scorsa dall’Amministrazione comunale. Un piano che in questi giorni sta raccogliendo numerose critiche da parte delle opposizioni in Consiglio comunale e dei cittadini, come emerso chiaramente anche giovedì scorso durante un animato incontro pubblico tenutosi alla Camera di Commercio.
Se fino al 2025 per il permesso della propria auto un residente pagava 20 euro ogni tre anni – circa 6,65 euro l’anno – dal 2026 il costo annuale salirà a 50 euro, con un aumento complessivo della tariffa che si aggira intorno al 750 per cento. Numeri che, letti così, danno immediatamente la sensazione di una vera e propria stangata.
Una percezione che, almeno in parte, viene ridimensionata dal sindaco Alessandro Barattoni, secondo il quale «se si guardano altre città italiane, si noterà che a Ravenna si paga comunque molto meno». Un’affermazione che trova riscontro in diversi casi, anche se non mancano eccezioni significative. Il costo per vivere e muoversi all’interno di una Ztl cambia infatti sensibilmente da città a città, talvolta anche all’interno della stessa regione.