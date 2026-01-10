Ravenna, protesta per la stangata per i residenti delle Ztl, ma a Cesena da tempo si paga molto di più

Una stangata. È questa la prima impressione che hanno avuto molti residenti del centro di Ravenna , osservando il nuovo piano sosta nelle zone a traffico limitato reso noto la settimana scorsa dall’Amministrazione comunale. Un piano che in questi giorni sta raccogliendo numerose critiche da parte delle opposizioni in Consiglio comunale e dei cittadini, come emerso chiaramente anche giovedì scorso durante un animato incontro pubblico tenutosi alla Camera di Commercio.

In Emilia-Romagna, per esempio, le politiche tariffarie per i residenti riflettono approcci molto diversi alla gestione dei centri storici, oscillando tra canoni annuali strutturati e permessi dal valore quasi simbolico. A Cesena il sistema è tra i più onerosi: il permesso per residenti che consente circolazione e sosta nella Ztl costa circa 120 euro all’anno, a cui si aggiungono spese amministrative e bolli per altri 26 euro complessivi. Diverso l’approccio di Forlì, dove il primo permesso per residente è gratuito e i costi scattano solo dal secondo veicolo in poi: 85 euro per il secondo permesso (65 euro per le auto a basso impatto ambientale) e 125 euro per il terzo (100 euro per i veicoli “ecologici”).

A Rimini, invece, non esiste un vero canone annuale: l’accesso alla Ztl per i residenti è subordinato unicamente al pagamento delle spese di istruttoria e della marca da bollo, per un totale di circa 21 euro. Spostandosi fuori dalla Romagna, Bologna adotta un modello simile a quello forlivese: il primo veicolo dei residenti del centro storico è gratuito, mentre dal secondo scatta un costo annuo di circa 120 euro. Caso a parte Faenza, dove il permesso di transito Ztl ha un costo quasi simbolico – 10 euro con validità triennale – ma per poter sostare in centro è necessario affiancare un abbonamento annuale alla sosta da 80 euro.