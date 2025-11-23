Ravenna, protesta contro il taglio degli alberi a Galla Placidia GALLERY

Ravenna
  • 23 novembre 2025
La protesta per gli alberi (Fotoservizio Massimo Fiorentini)
RAVENNA. No al taglio dei pini di Galla Placidia. Oggi pomeriggio un gruppo di persone che fa capo a Italia Nostra e al Comitato contro gli abbattimenti “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna” ha manifestato in via Galla Placidia davanti al platano monumentale che sorge nei pressi del monumento all’esterno della recinzione che delimita il complesso Unesco con la Basilica di San Vitale. Alla base della protesta la richiesta di abbattimento per “gravi anomalie”, documentate da una perizia tecniche, avanzata dalla Diocesi di Ravenna e Cervia.

