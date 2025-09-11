Ravenna protagonista su Rai 1 alla prima puntata di Linea Verde sabato 13 settembre

  • 11 settembre 2025
Ravenna sarà la protagonista della prima puntata di Linea Verde Italia, in onda sabato 13 settembre alle 12.25 su Rai1. Il programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto, accompagnerà i telespettatori in un viaggio tra storia, arte, natura, sostenibilità e innovazione. Durante la puntata si potranno ammirare i luoghi più iconici e sorprendenti di Ravenna e del territorio circostante.

Dalla produzione di farine di granchio blu alle cozze selvagge, ai progetti di sostenibilità ambientale del porto di Ravenna e del Parco Marittimo, fino alle nuove esperienze inclusive per visitare i mosaici, il racconto intreccia eccellenze locali e visioni innovative come al MAR – Museo d’Arte della città. Non mancano momenti dedicati alla cultura e alla memoria, come la visita alla Tomba di Dante, i murales ispirati al Sommo Poeta, la mostra Dante Plus e la preziosa Aula Magna della Biblioteca Classense, recentemente restaurata, vero scrigno di storia e arte. La Darsena di Città, oggi al centro di un ampio processo di rigenerazione urbana e di valorizzazione attraverso interventi di Street Art, sarà il palcoscenico della presentazione in anteprima della call del progetto Footprints. L’iniziativa prevede la selezione di 150 esploratori ed esploratrici che saranno invitati a Ravenna per scoprire e raccontare la città attraverso esperienze sostenibili. La call sarà ufficialmente presentata il prossimo 9 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini. Spazio anche alla natura, con una tappa speciale all’Argine degli Angeli del Parco del Delta del Po.

