Sovraffollamento e personale allo stremo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna e i sindacati denunciano: “Ormai è una condizione costante e non più un’emergenza episodica”.

Fp Cgil Sanità Romagna sottolinea: “Gli spazi sono inadeguati ai volumi di attività: accade spesso che i pazienti siano costretti a permanere in barelle ravvicinate le une alle altre, con evidenti ricadute sulla riservatezza, la cura e la qualità dell’assistenza. Troppo spesso siamo di fronte a persone fragili che attendono un posto letto anche per più giorni, restando in Pronto Soccorso ben oltre la fase dell’emergenza”.

“Il personale è allo stremo - continua la nota - medici, infermieri e infermiere, operatrici e operatori assistono un numero di pazienti superiore a quello indicato dalle linee guida per la sicurezza delle cure. A ciò si aggiungono le aggressioni ripetute ai danni degli operatori, spesso connesse alle condizioni di attesa e di sovraccarico, come accaduto anche pochi giorni fa, di cui alcune infermiere sono state vittime. Ogni ritardo e ogni carenza di spazio e di personale si riflette sulla tutela di chi ha più bisogno. La Direzione non risponde. La nota formale inviata da Fp Cgil il 15 ottobre 2026, in cui si chiedeva conto dell’attuazione delle misure regionali per il governo del sovraffollamento dei Pronto soccorso di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, è rimasta senza riscontro. Fp Cgil ha quindi inoltrato un ulteriore sollecito urgente il 18 novembre, tuttora in attesa di risposta Fp Cgil chiede alla Direzione Ausl Romagna di intervenire senza ulteriori indugi, di chiarire le responsabilità rispetto ai ritardi nell’attuazione delle linee di indirizzo regionali sul sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso, varate dalla Regione Emilia-Romagna ormai nel 2017, assumendosi l’impegno di garantire sicurezza e dignità ai pazienti e condizioni di lavoro sostenibili al personale, dando riscontro alle richieste avanzate”.