Ravenna, pronti 101 posti letto per gli universitari

Nuove opportunità in arrivo per gli universitari fuori sede che scelgono Ravenna per il proprio percorso di studi. Fondazione Flaminia, in stretta sinergia con il Comune, ha ufficialmente aperto il bando per l’assegnazione di 101 posti letto dedicati all’anno accademico 2026-2027. L’iniziativa si rivolge non solo agli iscritti ai corsi di laurea del Campus ravennate dell’Alma Mater di Bologna, ma apre le porte anche agli studenti non residenti dell’Accademia di Belle Arti e dell’Istituto superiore di studi musicali Giuseppe Verdi.

I posti disponibili sono distribuiti tra le strutture di via Nino Bixio, via Le Corbusier e via d’Azeglio. I ragazzi interessati avranno tempo fino al prossimo 14 settembre per presentare la propria candidatura consultando i dettagli sul sito ufficiale della fondazione.

La vera forza del bando risiede nei prezzi, decisamente competitivi e calmierati per contrastare il caro-affitti che pesa sulle famiglie. Per una stanza doppia la retta mensile oscilla tra i 150 e i 220 euro, mentre per una camera singola si va dai 200 ai 290 euro, spese escluse. Un’operazione mirata a sostenere concretamente la crescita dei fuori sede, come sottolineato dalla stessa Fondazione Flaminia, con l’obiettivo di rendere l’offerta universitaria del territorio sempre più attrattiva, accessibile e di alta qualità.