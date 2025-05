RAVENNA. Veleggia sempre in solitaria il candidato sindaco del centrosinistra a Ravenna, Alessandro Barattoni, nelle proiezioni di Opinio Italia per la Rai. Con la copertura del campione al 27% si piazza infatti al 57,6% delle preferenze, staccando di oltre 30 punti percentuali Nicola Grandi di Fratelli d’Italia e Forza Italia, 25%. Alvaro Ancisi per Lega e Lista per Ravenna è al 7,1%, mentre Veronica Verlicchi della Pigna al 4,2%.