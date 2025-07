Ravenna, processo Giardi, i figli dell’uomo accusato di aver ucciso la moglie: “Si è preso su di sé tutto il peso”

Durante l’ultima udienza del processo a Enzo Giardi, l’ex bancario 79enne che il 9 settembre 2024 uccise la moglie malata di Alzheimer, i testimoni hanno tracciato il profilo di un uomo totalmente dedicato alla cura della compagna, accudita per anni in casa nonostante fosse in stato vegetativo. I figli, ascoltati sia dalla Procura che dalla difesa, hanno descritto un padre provato ma mai lamentoso: «Si è preso su di sé tutto il peso e ora è disperato per quello che è successo». La donna sarebbe dovuta entrare in struttura il giorno dopo l’omicidio. Medici e familiari hanno confermato l’estrema gravità della malattia e la dedizione del marito. Il processo proseguirà in ottobre con l’interrogatorio dell’imputato e l’esame dei periti incaricati di valutare la sua capacità di intendere e volere.

