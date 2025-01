Ravenna, processo al veterinario Guerra: il Pm chiede oltre 13 anni

RAVENNA - In tutto 13 anni e 4 mesi di reclusione: 7 anni per i reati fiscali, 6 anni e 4 mesi, oltre a 100mila euro di multa, per i contestati maltrattamenti e le uccisioni di animali.

A questi si aggiungono l’interdizione per 5 anni dall’attività veterinaria e per 3 da ogni altra forma d’impresa. Le richieste di condanna nei confronti di Mauro Guerra, veterinario 51enne di Sant’Antonio, arrivano al termine di una requisitoria durata circa quattro ore e mezza, passando uno a uno tutti i capi d’accusa, quasi una trentina fra eutanasie ritenute non necessarie e praticate senza sedare gli animali, interventi senza anestesia, evasione fiscale e altri illeciti riguardanti farmaci, gestione dei rifiuti speciali dell’ambulatorio. Per il sostituto procuratore Marilù Gattelli, il dottore non merita alcuna attenuante.

Guerra ieri non era presente nell’aula del giudice Piervittorio Farinella durante la prima fase della discussione di un processo durato oltre un anno (è del 19 settembre 2023 l’inizio del dibattimento dopo la richiesta del giudizio immediato presentata dai legali dell’imputato, gli avvocati Antonio Vincenzi e Claudio Maruzzi). Al suo posto c’erano i soliti sostenitori - oltre una ventina - a occupare tutte le sedie del pubblico.

