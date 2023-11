Ravenna, processo al dottor Guerra: un centinaio di sostenitori fuori dal tribunale - Gallery

Nuova udienza questa mattina in tribunale a Ravenna del processo contro il veterinario Mauro Guerra. All’esterno un centinaio di sostenitori del medico ravennate per ribadire la sua solidarietà. Il 49enne medico di Sant’Antonio è accusato di maltrattamenti e uccisioni di animali e di una maxi-evasione fiscale. Guerra questa mattina non si è presentato in aula per l’udienza, sfilando però in viale Randi davanti ai sostenitori che lo hanno ricoperto di applausi. Al termine dell’udienza l’avvocato di Guerra ha poi incontrato i manifestanti.