Ravenna, problemi alla rete idrica a Marina, Punta e Porto Fuori, dai rubinetti solo un filo di acqua. Hera al lavoro per risolverli

Problemi generalizzati a Marina di Ravenna alla rete idrica. La situazione va avanti almeno dalla giornata di martedì 11 giugno 2024, ma secondo quanto si legge nelle pagine social c’è chi riscontra disagi da diversi giorni. Getto debole nei rubinetti e alcuni utenti si sono trovati di conseguenza con caldaie in blocco e senza acqua calda. Sembrerebbe quindi un problema di pressione idrica. Nella pagina Facebook del comitato cittadino si contano almeno una ventina di segnalazioni e anche alcune attività lamentano il disservizio.

In merito ai problemi segnalati è intervenuta Hera che in una nota informa che «sono in corso lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica del litorale ravennate, che interesseranno fino a domani, giovedì 13 giugno, le località di Marina di Ravenna, Punta Marina e Porto Fuori. Durante l’intervento, effettuato nelle ore diurne con l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, potrebbero verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione».