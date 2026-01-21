Ravenna, problemi ai ticket sanitari: “Attenti a non pagarli due volte”, le segnalazioni a Cgil e Federconsumatori

Nell’ambito delle attività svolte quotidianamente da Cgil e Federconsumatori di Ravenna, è emerso nei giorni scorsi un problema riguardante diversi cittadini che si sono rivolti agli sportelli territoriali lamentando di avere ricevuto dall’Ausl Romagna delle comunicazioni in cui era richiesto il pagamento di ticket che in realtà erano già stati pagati dagli utenti.

In sostanza, a queste persone veniva chiesto di pagare due volte per una stessa prestazione sanitaria. Vista la numerosità dei casi, Cgil e Federconsumatori hanno contattato gli uffici dell’Ausl Romagna che, dopo una verifica interna, hanno riconosciuto un errore di sistema che ha portato l’Azienda a inviare alcune comunicazioni riguardanti il “Recupero Ticket”. Queste comunicazioni non sarebbero dovute essere trasmesse.

In seguito alla segnalazione della Cgil e di Federconsumatori, l’Azienda si è impegnata a verificare e correggere l’errore e a inviare ai soggetti interessati una comunicazione di rettifica, chi non la dovesse ricevere può rivolgersi ai nostri sportelli con la comunicazione dell’azienda e la ricevuta di pagamento dei ticket.