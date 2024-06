Ravenna, principio di incendio alla Cgr Ghinassi, lavoratori in strada

Principio di incendio questa mattina nella azienda di Fornace Zarattini Cgr Ghinassi, domato in breve grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Seguendo le procedure di sicurezza, anche perché la direzione del vento portava il fumo anche nelle pertinenze amministrative, i dipendenti sono usciti riversandosi in strada. Il rogo però, di modesta portata, è stato velocemente domato dal 115 e la situazione in via Valle Bartina è tornata alla normalità. Disagi hanno interessato anche la vicina azienda Prosider, che in mattinata ha dovuto sospendere l’attività per via di uno stacco di corrente.