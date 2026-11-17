Giornata da ricordare oggi martedì 17 novembre per l’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Nell’unità operativa di Oculistica, diretta da Domenico Eliseo, Antonio Moramarco esegue infatti il primo impianto di cornea artificiale in Romagna. Si tratta di una sottilissima membrana in materiale polimerico biocompatibile, morbida e pieghevole, che viene inserita nell’occhio e aderisce alla parete interna della cornea. Sostituisce la funzione dell’endotelio e consente alla cornea di tornare trasparente. Non essendo tessuto umano, non va incontro a rigetto. È indicata nei pazienti con edema corneale cronico dovuto a insufficienza dell’endotelio, in particolare in chi ha già avuto più trapianti non riusciti, in chi presenta un alto rischio di rigetto e negli occhi in cui un nuovo trapianto da donatore avrebbe scarse probabilità di successo, spiega Ausl Romagna. Dallo stesso lavoro, si precisa, è nata la cornea “ibrida”, che associa la membrana artificiale a un trapianto di cornea da donatore: il tessuto umano ricostruisce la parte opaca della cornea, mentre la membrana artificiale ne garantisce la trasparenza nel tempo. È pensata per i casi più complessi, in cui la cornea è compromessa anche nei suoi strati anteriori, ad esempio da cicatrici o opacità, e per i pazienti con più trapianti falliti alle spalle, per i quali né il trapianto tradizionale né la sola membrana artificiale sarebbero sufficienti. Un approccio oggi considerato unico al mondo, con 12 interventi eseguiti a Bologna da settembre 2025 e risultati pubblicati sulla rivista internazionale Cornea: pazienti che distinguono appena la luce sono tornati a orientarsi in casa, a leggere il cellulare e a riconoscere i volti dei familiari, evidenzia l’Azienda sanitaria romagnola.