Ravenna, prima lo storico incontro tra Mattarella e i reali inglesi, poi il lungo applauso in consiglio comunale

Storico incontro sotto la scalinata del Comune di Ravenna tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i reali inglesi. Dopo i saluti di rito, insieme hanno salito la storica scalinata di Palazzo Merlato per entrare in consiglio comunale. Ad attenderli tutti i consiglieri e le autorità cittadine e il presidente della regione De Pascale, nel giorno in cui la provincia ricorda gli ottanta anni della sua liberazione ad opera delle truppe britanniche, americane e della Resistenza. Un lungo applauso ha accolto l’ingresso dei reali e del presidente Mattarella.