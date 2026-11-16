Ravenna, prima la lite furiosa in strada con una donna, poi’ l’aggressione ai Carabinieri: 36enne arrestato

Nella notte di domenica, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato uno straniero di 36 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di minaccia, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta al 112 riguardante un uomo che, in evidente stato di agitazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, stava litigando in strada con una donna.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno constatato il rapido allontanamento della donna. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 36enne ha opposto una strenua resistenza, scagliandosi contro gli operanti con calci, pugni e ripetute frasi minacciose.

L’uomo è stato prontamente immobilizzato e messo in sicurezza. Successivamente è stato accompagnato presso il Pronto Soccorso per gli accertamenti sanitari del caso e, al termine delle formalità di rito svolte in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto.

Nella mattinata odierna, l’arrestato è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’operato dei militari, ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.