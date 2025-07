Ravenna, prima il figlio accoltellato poi il furto delle bici

RAVENNA. A metà luglio il figlio era stato accoltellato da un minorenne e aveva scritto sui social: «Se lo trovo ci saranno conseguenze», lamentandosi di come spesso il cittadino si sente indifeso e in balia della delinquenza. Questa notte ha subito il furto di due bici elettriche ma subito dopo l’allarme la polizia è riuscita a recuperare i mezzi. E lui ha postato su Facebook diversi video in cui dà notizia dell’episodio e poi ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro svolto. Un periodo davvero “tosto” per Francesco Patrizi che nel giro di pochi giorni è stato al centro di due episodi di cronaca. Proprio il ragazzo responsabile dell’accoltellamento del figlio è finito nella rete della polizia che l’altro giorno ha smantellato la baby gang di ragazzini minorenni di origine tunisina che si era resa responsabile di una lunga serie di reati: rapine, aggressioni e persino un tentato omicidio.