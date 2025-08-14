Ravenna, previsti lavori su via Marabina e via Romea Vecchia

RAVENNA - Prosegue l’impegno del Comune di Ravenna per migliorare la rete viaria cittadina. Dopo gli interventi deliberati nei giorni scorsi nel centro storico, ora tocca alla zona sud della città: via Marabina e via Romea Vecchia, due tra le strade più trafficate e importanti dell’area, saranno oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. L’investimento previsto è di 150mila euro.

Le due arterie, fondamentali per i collegamenti tra la città e il litorale, sono da tempo segnate da dissesti del manto stradale e cedimenti che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e rendono la circolazione più difficile. Nonostante negli anni siano stati eseguiti piccoli interventi di manutenzione ordinaria, la situazione richiedeva ormai un’azione più incisiva.

Il progetto approvato dal Comune prevede il rifacimento completo della pavimentazione nei tratti più ammalorati: su via Marabina si interverrà su un totale di 1.300 metri, metà dei quali saranno riasfaltati integralmente, mentre su via Romea Vecchia il rifacimento interesserà circa 180 metri, in direzione dell’abitato di Classe. Non si tratta solo di “asfaltare”: questi lavori si inseriscono in una strategia più ampia che l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo per riportare le strade cittadine a livelli di sicurezza e decoro adeguati. Un piano di interventi diffusi, dai quartieri fino al centro storico, che punta non solo al ripristino del fondo stradale ma anche a una maggiore vivibilità per i cittadini. Le operazioni partiranno nei prossimi mesi e, secondo le previsioni, dureranno complessivamente circa un semestre. I lavori saranno organizzati in modo da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione, e verranno svolti nel rispetto delle normative sulla sicurezza e sull’ambiente. L’investimento per via Marabina e via Romea Vecchia si aggiunge così ai 200mila euro già messi in campo per altri interventi di sistemazione stradale in città, a conferma di una precisa scelta politica: puntare sulla manutenzione come chiave per una città più sicura, efficiente e attenta alla qualità della vita quotidiana dei cittadini.