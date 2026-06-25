Ravenna, presunto sovraffollamento in un asilo nido: bimbi a scuola a giorni alterni

RAVENNA - Un giorno all’asilo nido e uno a casa. Un’alternanza obbligata fino alla data di chiusura del Nido Bianca e Bernie di via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna. Una misura disposta per i bambini e le famiglie come primo atto di un’inchiesta ancora ai primi passi, ma partita da un presunto sovraffollamento della struttura che ospita decine di bimbi. Nei giorni scorsi all’interno del nido, convenzionato con il Comune di Ravenna, si sono infatti presentati gli uomini della polizia di Stato. Massimo il riserbo sull’indagine che potrebbe avere ulteriori sviluppi.

Si vuole infatti verificare se la presunta violazione della capienza consentita configuri un semplice illecito amministrativo oppure se nella vicenda siano ravvisabili estremi di carattere penale. In attesa della conclusione degli accertamenti, di sicuro fino al 30 giugno per le famiglie dei bambini si intravedono disagi a fronte di un ingresso scaglionato che li obbliga a riorganizzare i propri impegni. L’indagine sarebbe partita da alcune segnalazioni riguardanti presunte anomalie nel numero di presenze. Non sono esclusi però sviluppi su altri aspetti.

Anche il Comune è al corrente della vicenda e, parallelamente alle forze dell’ordine, sta svolgendo a sua volta le dovute verifiche. L’assessora alla Scuola e alla Famiglia, Francesca Impellizzeri, conferma l’esistenza di un’indagine in corso e riconosce che «questa situazione potrebbe creare problemi alle famiglie. Stiamo già pensando alla strada migliore per affrontare la questione anche in vista di settembre quando comincerà il nuovo anno scolastico». Nel frattempo, l’istituto ha organizzato una riunione insieme a tutte le famiglie - in programma per i prossimi giorni - in cui verranno discusse la situazione attuale e le possibili soluzioni da adottare per il prossimo anno.