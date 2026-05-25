Ravenna, presidio Uil Fp davanti alla Usl: “Assunzioni stabili e sicurezza reale nei posti di lavoro”

Presidio della Uil Funzione Pubblica questa mattina davanti alla sede Usl di Ravenna. “La mobilitazione - si legge in una nota - rappresenta il culmine di un percorso di protesta già avviato nel mese di febbraio con i presidi negli ospedali romagnoli. Al centro della contestazione, una gestione del personale che si regge quasi esclusivamente sul sacrificio dei singoli. Siamo di fronte a una costante rimodulazione dei turni, salti dei riposi e continue chiamate a casa nei giorni di libertà. Anche programmare le ferie, un diritto sacrosanto, è diventato un lusso da conquistare a fatica. La radice del problema risiede in organici totalmente inadeguati rispetto alla complessità dei servizi”.

Continua la nota: “Di fronte a pensionamenti, dimissioni e lunghe assenze, l’AUSL risponde con sostituzioni tardive o insufficienti, ricorrendo a soluzioni d’emergenza penalizzanti: la chiusura di interi servizi e lo spostamento del personale come “pedine” da un reparto o da un ospedale all’altro. I carichi di lavoro eccessivi stanno inoltre logorando il personale aumentando altresì inevitabilmente il rischio clinico. Un pericolo per i pazienti che si somma a un clima di lavoro intollerabile nel quale le lavoratrici e i lavoratori sono bersaglio di aggressioni fisiche e verbali, lasciati soli a fare da parafulmine per le inefficienze del sistema. Per queste ragioni, la UIL e i lavoratori della Romagna hanno indirizzato un messaggio chiaro e fermo ai vertici dell’AUSL, presentando una piattaforma di richieste non più rimandabili: assunzioni stabili e immediate per coprire i vuoti di organico; rispetto dei tempi di vita e di lavoro (conciliazione vita-lavoro e turni regolari); sicurezza reale nei posti di lavoro contro ogni forma di aggressione; dignità e diritti garantiti, a partire dalla fruizione delle ferie e dal diritto al pasto”.