Ravenna, presidio per le torri Hamon: “Se sono solo oggetti, allora abbattiamo anche San Vitale” VIDEO

Un presidio questa mattina in Piazza del Popolo a Ravenna per dire no all’abbattimento delle torri Hamon. Gli organizzatori si sono dati appuntamento alle 11 e preannunciano una nuova manifestazione domenica 7 aprile alle 16 alla Darsena di città. Il presidio è organizzato da Italia Nostra, Fai Ravenna, Aba Ravenna, Dis-Ordine e Aipai Ravenna. “Cosa è che differenza le torri da un qualsiasi altro monumento di Ravenna, se le trattiamo solo come oggetti? Nulla. Se li riduciamo a semplici oggetti, allora possiamo abbattere anche San Vitale”.