Ravenna, pregiudicato viola l’obbligo di dimora e viene trovato con 22 grammi di hashish: arrestato

RAVENNA. E’ finita con un arresto e l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di oltre 20 grammi di hashish, la serata ai giardini Speyer di sabato scorso per un cittadino extracomunitario 31enne, pregiudicato e senza fissa dimora. Erano le 19.30 di sabato sera, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Via Alberoni, impegnata insieme ad altri militari della Compagnia di Ravenna nei mirati e specifici servizi di controllo per prevenire e reprimere eventi delittuosi nelle aree urbane di questo centro ed in particolare nella zona dei Giardini Speyer, della Stazione ferroviaria. e della vie limitrofe, focalizzavano l’attenzione su di un extracomunitario che, con fare sospetto, alla vista della pattuglia, si dileguava sotto i portici dei giardini Speyer.

I Carabinieri notavano anche che l’uomo, oltre a tenere una bottiglia in mano, stringeva il pugno dell’altra nascondendo qualcosa. Una volta raggiunto e fermato, veniva invitato a mostrare cosa nascondesse in mano, ma per tutta risposta, incominciava a inveire contro i militari manifestando un comportamento aggressivo e minaccioso al punto che ne spintonava uno in maniera violenta il quale però, fortunatamente non cadeva a terra.

A quel punto è stato bloccato e perquisito e nell’occasione gli sono stati rinvenuti addosso circa 22 grammi di hashish, già divisi in involucri con pesature diverse e pronti per lo spaccio.

Una volta accompagnato in caserma per la redazione degli atti di rito, è stato accertato anche che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale ed aveva violato l’obbligo di dimora a Ravenna e il DASPO urbano, misure a cui era già sottoposto.

L’arrestato, dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza della caserma, questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna, il quale dopo aver convalidato il suo arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione presso la caserma carabinieri di Via Alberoni due volte alla settimana.