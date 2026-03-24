Ravenna, pregiudicati tra gli incidenti nel calcio dilettantistico: arrivano 4 daspo di un anno

Incidenti nel calcio dilettantistico, arrivano 4 daspo fuori contesto. La Polizia di Stato ha annunciato i provvedimenti emessi relazione ad un episodio avvenuto nell’ottobre scorso, quando al termine di un incontro di calcio tra società dilettantistiche della provincia, un tifoso della squadra locale nella zona esterna degli spogliatoi ha aggredito un giocatore ospite, colpendolo violentemente con un pugno, con gravi lesioni al volto. Ad inizio anno il Questore di Ravenna aveva adottato nei confronti dell’autore del gesto, denunciato per le lesioni, il provvedimento del Divieto di accesso a manifestazioni sportive per la durata di tre anni.

In relazione ad ulteriori criticità emerse, seppure senza scontri, nei contesti delle tifoserie calcistiche dilettantistiche, ed alla recente emanazione di altri analoghi provvedimenti, sono state esaminate, altresì, da parte della Divisione Anticrimine della Questura, le posizioni di altri individui gravitanti nei medesimi ambiti sportivi e collegati per frequentazioni e contesti criminali alle persone già raggiunte da misure di prevenzione. Così al termine delle indagini su 4 individui, già gravati di alcuni precedenti di polizia, sono stati adottati altrettanti “daspo fuori contesto” per la durata di un anno, provvedimento previsto per “... coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti...” per una serie di gravi reati contro l’ordine pubblico oppure perpetrati con violenza, tra i quali anche la rissa, la rapina ed il porto di armi od oggetti atti ad offendere, commessi anche in contesti non ricollegabili ad eventi sportivi.