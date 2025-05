“Posso provarlo io per primo?” un arzillo signore in carrozzina ha voluto essere a tutti i costi il primo ad inaugurare il nuovo ponte che da via Bonifica va a Porto Fuori e i tecnici glielo hanno concesso. Una opera importantissima per la viabilità a Ravenna è staa riaperta al traffico alle 10.45. Mancano ancora le ciclabili laterali che saranno terminate a breve.