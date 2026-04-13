Ravenna, possibili disservizi sulla rete informatica del Comune

RAVENNA. Dalle 13.30 di sabato prossimo, 18 aprile, a tutta la giornata di domenica 19, i principali apparati di rete informatica del Comune di Ravenna saranno oggetto di sostituzione. Si tratta di un intervento programmato, finalizzato a garantire la continuità operativa, la sicurezza dei dati e l’efficienza delle prestazioni della rete, si spiega dal Comune. Per minimizzare il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza si è deciso di effettuare l’intervento nel fine settimana. Durante lo svolgimento delle attività previste potrebbero infatti verificarsi disservizi ai servizi on line a disposizione di cittadini e imprese, avvisa il Comune. Chi avesse l’esigenza di contattare la Polizia Locale durante l’intervento dovrà farlo utilizzando il recapito 0544219219.