Ravenna, positivo alla cannabis e col foglio rosa, vince la causa contro l’assicurazione

Il foglio rosa costituisce un titolo valido per la guida e, da solo, non può essere utilizzato da una compagnia assicurativa per negare l’indennizzo previsto da una polizza infortuni. Inoltre, la sola presenza di metaboliti della cannabis nelle urine non basta a dimostrare che il conducente fosse in stato di alterazione al momento dell’incidente. Sono i principi affermati dal Tribunale civile di Ravenna in una sentenza con la quale una compagnia assicurativa è stata condannata a risarcire un motociclista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale.
Il giudice Adriana Forastiere ha riconosciuto al motociclista un indennizzo complessivo di 21.665 euro, di cui 21 mila euro per l’invalidità permanente e 665 euro per il rimborso delle spese mediche, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.