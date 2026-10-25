Ravenna, Porto Corsini in piazza contro la chiusura della Baiona

RAVENNA - Porto Corsini non ci sta e torna a protestare contro la chiusura della Baiona. La manifestazione, che è già stata autorizzata dalla Questura, si terrà martedì pomeriggio in piazza del Popolo, davanti al Comune. La Baiona dovrebbe chiudere il 3 novembre e i lavori al momento sono previsti di 4 mesi. Palazzo Merlato ha promesso che cercherà accorgimenti per contenere al massimo le tempistiche. La chiusura dell’arteria significa per chi abita a Porto Corsini l’obbligo di prendere il traghetto (un servizio che negli ultimi anni ha visto diminuire il numero di auto imbarcabili) con conseguenti tempi incerti sui viaggi o, in alternativa, risalire Marina Romea per imboccare via delle Valli e poi dirigersi verso Ravenna. Chilometri in più che, con la benzina ad un paio di euro al litro, non fanno certo bene al portafoglio. La chiusura della Baiona è dovuta alla costruzione di due ponti pedociclabili paralleli alla strada. Un’opera che rientra in un più ampio progetto europeo (la ciclovia Adriatica) ma che non è in cima alla lista delle priorità dei residenti che da anni convivono invece con le difficoltà legate al nuovo terminal crociere e all’impatto sul paese.