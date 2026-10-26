Ravenna, ponti ciclopedonali in via Baiona: l’inizio lavori slitta a fine novembre

A Ravenna slitta di alcune settimane l’avvio dei lavori per i due ponti ciclopedonali lungo via Baiona. Il macchinario necessario per l’infissione dei pali (la macchina battipali) causa alcuni contrattempi è ancora impegnato in un cantiere in Sicilia; per questo motivo viene rimandata la data di avvio dei lavori prevista per il 3 novembre.

La ditta ha fatto sapere che la nuova data di inizio lavori sarà comunicata entro una decina di giorni, ovvero non appena verrà confermata la disponibilità del macchinario che comporterà la non transitabilità sui ponti. “Resta l’impegno dell’Amministrazione comunale - si legge in una nota - nei confronti della popolazione di Porto Corsini a fornire informazioni con tempestività rispetto l’inizio del cantiere, confermando tutte le azioni e i servizi messi in campo per ridurre i disagi contestualmente alla chiusura del passaggio sui ponti”.