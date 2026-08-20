Ravenna, ponte sulla Classicana, piattaforma Eni e nuova spiaggia libera: il sindaco incontra il comitato di Lido di Dante

Grande la partecipazione di ieri a Lido di Dante all’incontro del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni con il comitato cittadino a cui hanno preso parte anche gli assessori Massimo Cameliani, con delega ai Lavori Pubblici, Viabilità e Mobilità, Giancarlo Schiano, con delega al Verde pubblico e riforestazione, il presidente del comitato cittadino Leonardo Gaspari, la presidente del Consiglio territoriale del Mare, Licia Suprani.

La scelta di far partire un lungo calendario di incontri con il territorio proprio da Lido di Dante e subito dopo Ferragosto è stata legata anche alla necessità di annunciare gli interventi previsti da Anas per la demolizione e ricostruzione del ponte sulla Classicana. Questi lavori comporteranno la chiusura al transito su una parte di via Marabina, che verrà chiusa totalmente al traffico - nel tratto sotto al ponte - dal 14 settembre al 16 ottobre, mentre fino a fine gennaio la viabilità prevederà senso unico alternato. Rimarranno comunque percorribili gli svincoli su via Flotta Romana e su via Montebello. “Sappiamo che questo cantiere creerà un disagio importante, ma sappiamo anche che, al termine dei lavori, avremo una circuitazione più moderna. Visti i diversi progetti strategici che riguardano la località - prosegue Barattoni - e la necessità di condividere con congruo anticipo le modifiche straordinarie alla viabilità riguardanti Lido di Dante, ci tenevo a fare quanto prima questo incontro, che avevo annunciato nei mesi scorsi. Allo stesso modo, nei prossimi mesi continueremo a mettere in calendario appuntamenti simili su tutto il nostro vasto territorio. Sono infatti convinto che il miglioramento e il cambiamento passino dalla partecipazione e dall’ascolto, fondamentali per generare confronti utili alla crescita di tutta comunità”.

Diversi i temi toccati a partire da Angela e Angelina, piattaforma di gas di proprietà di Eni che, essendo in scadenza di concessione e comunque troppo vicina alla costa, secondo l’Amministrazione va chiusa. “Per questa piattaforma - conferma il sindaco - che si trova a soli due chilometri dalla costa tra Lido di Dante e Lido Adriano, abbiamo chiesto più volte al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, di evitare il rinnovo della concessione in scadenza a fine 2026 e di essere coinvolti, insieme alla Regione, nei procedimenti che la riguardano. Rispetto a questo tema, tra l’innalzamento del mare e la subsidenza, a nostro avviso non è possibile consentire il rinnovo facendo finta di nulla”.

Sempre rimanendo in materia di ambiente, tema su cui l’Amministrazione sta investendo, il sindaco ha ricordato che proprio poche settimane fa è stata avanzata un’istanza per istituire l’Area marina protetta di Foce Bevano in collaborazione con l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po. Se istituita, si tratterebbe della prima Area Marina Protetta italiana in ambiente marino con fondali prettamente limosi o sabbiosi e con attigua costa sabbiosa. Il percorso è stato avviato da Comune di Ravenna e Parco del Delta del Po, che si candida come ente gestore, con il coinvolgimento di Regione Emilia-Romagna e Capitaneria di Porto. “Si tratta di un progetto che è alle battute iniziali – sottolinea il sindaco – perché prima occorre completare un iter lungo e complesso che vede capofila il Ministero, ma siamo molto determinati perché questo è un patrimonio naturalistico straordinario; inoltre, istituendo un’area marina protetta, innalzeremmo il livello di tutela che già esiste anche in mare, salvaguardando paesaggi marini, habitat e specie, migliorando ancora di più il territorio”.

Durante l’incontro il sindaco ha inoltre fornito aggiornamenti sulle procedure in corso da parte della Capitaneria di Porto per trasformare in spiaggia libera una porzione a nord del Lido vicino alla foce dei Fiumi Uniti e con la possibilità anche di adibirla ad area cani.