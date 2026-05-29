Ravenna, Ponte nuovo: una pista ciclabile al servizio della scuola elementare

A Ravenna è in arrivo un percorso ciclopedonale di collegamento sulla via 56 Martiri tra le vie dei Cotogni e del Pino, l’ampliamento del parcheggio di fronte alla farmacia comunale, il rifacimento di una porzione dell’asfalto del marciapiede in via del Pino nel tratto compreso tra la nuova Pista ciclabile, nei pressi dello scolo Arcobologna, e la zona del Villaggio del Fanciullo, ed una nuova rete drenante a lato di via 56 Martiri per il convogliamento delle acque per il drenaggio del percorso ciclopedonale. Sono questi i lavori previsti a Ponte Nuovo per un importo di 200mila euro per il miglioramento della viabilità, in particolare quella lenta a servizio di pedoni, persone con mobilità ridotta e di chi si muove in biciletta.

“Si tratta di lavori molto importanti – afferma l’assessore a Lavori pubblici e Mobilità, Massimo Cameliani – che interessano in particolare la nuova scuola primaria in fase di ultimazione e che consentiranno una mobilità in sicurezza di scolari, genitori e personale scolastico. I lavori riguarderanno una porzione dei marciapiedi di via del Pino e, inoltre, gli utenti della farmacia avranno a disposizione un numero maggiore di posti auto. L’intervento favorirà l’uso della bicicletta, gli spostamenti a piedi ed in tutta quella zona si avrà una riduzione del traffico veicolare e conseguente diminuzione di emissioni e inquinamento acustico”.

Il progetto di fattibilità tecnica, economica ed esecutivo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta prevede l’inizio dei lavori questa estate.