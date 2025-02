Ravenna, “ponte ferroviario finalmente ripulito”

Il ponte ferroviario è stato finalmente ripulito. Lo segnala Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) dopo mesi passati a sollevare il problema. Così Ancisi in una nota: “Risale a tre mesi e mezzo fa quando - grazie all’iniziativa ed alla collaborazione intensa e meritoria di un ingegnere residente a poca distanza dal Ponte Nuovo di via Romea Sud - Lista per Ravenna si è fatta carico di sollecitare a più riprese la rimozione della barriera di legname e di detriti che, sempre più in misura preoccupante, ostruiva il passaggio delle acque dei Fiumi Uniti sotto il ponte ferroviario parallelo a quello stradale. Ora è stato finalmente ripulito a dovere (la foto più recente è del 20 febbraio), facendo tirare un sospiro di sollievo agli abitanti della zona circostante, tra cui Emanuela Sanzani, consigliera territoriale di Lista per Ravenna dell’Area Darsena, essa pure attivatasi”.