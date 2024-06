Ravenna, ponte di Roncalceci: lavori al via da lunedì 24 giugno

Sono previsti per lunedì, 24 giugno, la consegna alla ditta esecutrice e il conseguente inizio dei lavori, a partire dalla fase di predisposizione del cantiere, di ricostruzione del ponte di via Pugliese, a Roncalceci, sul canale Fossone. L’intervento, la cui spesa complessiva è pari a oltre 248mila euro, prevede la sostituzione dell’attuale manufatto con un nuovo ponte costituito da elementi scatolari poggianti su una platea in cemento armato e completati da muri d’ala sempre in cemento armato; sarà inoltre ripristinata l’esistente pavimentazione stradale.

Il transito sul ponte è attualmente interrotto e rimarrà tale per tutta la durata dei lavori, la cui ultimazione è prevista a settembre.