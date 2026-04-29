Ravenna, pitbull incustoditi uccidono un gatto, presi e portati in canile

RAVENNA. Due giorni fa, la Polizia locale di Ravenna è intervenuta a Sant’Alberto a seguito di segnalazioni riguardanti tre cani di razza pitbull lasciati incustoditi che avevano aggredito e ucciso un gatto. Gli agenti, giunti sul posto, hanno individuato gli animali in un’abitazione senza recinzione e dalle indagini svolte è emerso che il proprietario dei cani era un italiano, residente a Imola, proprietario dell’immobile ma irreperibile sul posto. Con l’aiuto del servizio di recupero animali, informa il Comune diffondendo in una nota i dettagli dell’operazione, i tre cani (un maschio e due femmine) sono stati portati al canile comunale e al proprietario sono state contestate le violazioni previste dal Regolamento comunale per la tutela ed il benessere animale, per omessa custodia e danni arrecati a terzi, per un ammontare complessivo di 300 euro.