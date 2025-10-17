Ravenna, pista ciclabile tra Roncalceci e Ghibullo: via ai lavori lunedì 20 ottobre

Al via lunedì 20 ottobre i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo la strada provinciale 5 “Roncalceci”, nel tratto compreso tra i centri abitati di Roncalceci e Ghibullo. Il nuovo tracciato, lungo 750 metri, sarà bidirezionale, con una larghezza di circa 2,50 metri, e verrà realizzato in sede propria, completamente separato dalla carreggiata stradale e dal traffico veicolare. La separazione sarà garantita da un cordolo insormontabile largo 50 centimetri, posizionato a 50 centimetri dalla linea bianca che delimita attualmente la corsia stradale. La durata complessiva dei lavori è stimata in circa sei mesi. L’opera ha un costo di 560mila euro ed è interamente finanziata dal Comune di Ravenna.

Non sono previste interruzioni del traffico, ma potranno essere istituiti sensi unici alternati, ove necessario, per garantire la sicurezza del cantiere. “Il progetto – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani – è condiviso tra Comune e Provincia di Ravenna, che ringrazio per la preziosa collaborazione, ed è molto atteso dalla cittadinanza. Gli obiettivi sono quelli di garantire la continuità dei percorsi ciclopedonali già esistenti nella zona, promuovere la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta come mezzo utile alla valorizzazione del territorio e al miglioramento della qualità urbana e sociale, tutelando al contempo la sicurezza”.

Infatti, una volta completato, l’intervento contribuirà in modo significativo al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, grazie alla separazione dei flussi di traffico veicolare e ciclopedonale. È inoltre prevista una riduzione dell’incidentalità, un possibile abbassamento della velocità media dei veicoli e benefici ambientali e sanitari derivanti da un maggiore utilizzo della mobilità dolce.

La presidente del consiglio territoriale di Roncalceci Susanna Tassinari e il presidente della commissione Viabilità Valerio Calistri sottolineano che si tratta di “un intervento fortemente voluto dalla cittadinanza e inserito da tempo tra le priorità del consiglio territoriale, grazie al quale si andrà a creare un percorso ciclabile sicuro e adeguato per tutti, compresi gli utenti più fragili, i bambini e gli anziani. È con la realizzazione di infrastrutture come questa che si tutela la sicurezza, si promuove la mobilità sostenibile e nel contempo l’utilizzo della bicicletta come mezzo per valorizzare il territorio e la qualità della vita dei cittadini”.