Ravenna, Pink RAnning 2024: domenica 29 settembre tutti di corsa per i diritti delle donne

È stata presentata questa mattina all’interno della sala conferenze dell’Autorità Portuale di Ravenna la quarta edizione della Pink RAnning, evento organizzato dal Ravenna Runners Club in collaborazione con Linea Rosa ODV, ormai divenuto simbolo della lotta contro la violenza di genere. La manifestazione, in programma domenica 29 settembre, coinvolgerà migliaia di partecipanti pronti a correre e camminare per sostenere i diritti delle donne e sensibilizzare l’intera comunità su un tema di grande attualità. “La Pink RAnning è molto più di una corsa: è un atto di resistenza e di solidarietà verso tutte le donne vittime di violenza. Grazie ai fondi raccolti in occasione di questo appuntamento, possiamo continuare a offrire supporto alle ospiti delle nostre case rifugio a indirizzo segreto, sostenendo le spese per lo sport dei loro figli e delle loro figlie, per cercare di dare loro una vita il più possibile libera dalla violenza”, ha dichiarato la presidente di Linea Rosa ODV, Alessandra Bagnara.

“È da oltre 30 anni - ha continuato Bagnara - che operiamo al fianco delle donne. Solo quest’anno, dal primo gennaio a metà settembre, sono circa 360 le donne che hanno chiesto aiuto al Centro Antiviolenza, con un incremento di circa il 20% anno su anno, mentre sono al completo le cinque case rifugio a indirizzo segreto”. E non si tratta solo di un lavoro sull’accoglienza e l’ospitalità delle donne vittime di abusi ma anche sulla prevenzione attraverso attività nelle piazze, nelle scuole di ogni ordine e grado e promuovendo ovunque possibile il rispetto e la non violenza. Prevenzione, infatti, fa rima con comunicazione, perché la cultura del patriarcato può essere scardinata solo insieme con la collaborazione di tutti e tutte. Ravenna Runners Club: “Orogliosi di questa iniziativa” Ha aggiunto a questo proposito Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club: “Siamo orgogliosi di continuare a organizzare un evento che unisce sport e diritti. Pink RAnning, infatti, non solo è un momento di aggregazione, ma è anche un’opportunità per esprimere solidarietà e impegno nella lotta contro la violenza di genere”. Anche quest’anno saranno due i percorsi proposti, da 5 e 10 chilometri, con partenza alle ore 9.30 dall’Autorità Portuale di Ravenna, che si snoderanno lungo le strade cittadine passando anche da alcuni tra i luoghi più suggestivi, come la Darsena di Città e il Parco Teodorico.