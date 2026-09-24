Ravenna, pini in via Maggiore: motoseghe in azione nonostante le proteste degli ambientalisti - VIDEO GALLERY

Sconcerto ieri in piazza Caduti a Ravenna per l’abbattimento non programmato di uno dei tre pini monumentali presenti all’interno della rotonda centrale, mentre da questa mattina in via Maggiore a partire dalle 7 è partito un presidio di cittadini contro nuovi tagli, ma le motoseghe sono entrate già in azione per abbattere almeno tre pini.

Su via Maggiore, fa sapere il gruppo “Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna”, sono stati transennati con bandelle numerosi pini, alberi che nei mesi estivi garantiscono ombra nelle giornate più calde. «Nessuna ordinanza è esposta per illustrare cosa succederà, nella più totale opacità rispetto ai cittadini, né è segnato nulla sull’Albo pretorio del Comune. Non si sa se verranno abbattuti alberi e per quale motivo, in base a quale valutazione. Magari salterà fuori che i pini esistenti da oltre 50 anni sono tutti esattamente in procinto di crollo nonostante il programma di monitoraggio annuale predisposto dal Comune?». Per gli ambientalisti il pino domestico sarebbe vittima «di una sorta di vera e propria pulizia etnica». I cittadini hanno depositato una diffida, supportati dall’associazione Animal Liberation e dal consigliere comunale Ancisi di Lista per Ravenna, e depositato un esposto. «Dove si parla sempre di forestazione urbana, resilienza, desigillazione dal cemento, contrasto ai cambiamenti climatici, all’inquinamento e alle isole di calore, vanno in scena le motoseghe».